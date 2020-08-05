Доллар и евро снижаются к рублю на открытии торгов

Курсы доллара и евро снижаются к рублю в начале торгов, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Курс доллара на открытии снизился на 28 коп., до 73,28 руб. за доллар.

Курс евро снизился на 16,5 коп., до 86,6 руб. за евро.