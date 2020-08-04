Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию

Минфин России предложил увеличить расходы на деятельность президента и его администрации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета».

В 2021 году траты могут быть увеличены на 88,78 млн рублей. При этом в 2022 году ведомство предлагает сократить ассигнования на 191,4 млн рублей.

В соответствии с методикой, в 2021 году расходы на деятельность аппарата президента могут вырасти до 14,28 млрд рублей, а в 2022 году могут составить 14,4 млрд рублей.

В документе также предлагается выделить ЦИК 22 млрд рублей в 2023 году на подготовку выборов президента.

Помимо этого, методика содержит предложения по сокращению трат на оборонную отрасль.