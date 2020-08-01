Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией с 15 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что рейс будет совершаться раз в неделю по маршруту Москва – Женева – Москва.

В оперштабе напомнили, что с 1 августа в силу вступило постановление главного государственного санитарного врача России о порядке прибытия на российскую территорию воздушным транспортом.

Ранее также сообщалось, что Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

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