Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что порядок получения субсидий на оплату ЖКХ будет упрощен, передает ТАСС.

По словам главы правительства, с 2021 года граждане смогут получить субсидии без справки об отсутствии задолженностей по платежам.

Мишустин рассказал, что необходимые данные о россиянах будут собираться с помощью единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Он пояснил, что это решение призвано освободить граждан от дополнительной бумажной волокиты.

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