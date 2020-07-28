Минтруд предложил упростить получение пособий для молодых мам

Министерство труда подготовило проект, согласно которому женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности, смогут получить пособия в связи с материнством без заявлений. Об этом пишет пресс-служба министерства.

«Министерство труда и социальной защиты РФ предлагает распространить механизм «прямых выплат» для больничных и пособий в связи с материнством во всех регионах страны с 1 января 2021 года», — говорится в сообщении.

Сейчас для таких пособий используется «зачетный» принцип, когда работодатель самостоятельно выплачивает деньги, а сума страховых отчислений в Фонд социального страхования пропорционально уменьшается.

«Прямые» выплаты же позволят выплачивать средства напрямую из ФСС, что уменьшает риски, связанные с финансовым состоянием работодателя.

Законопроект также закрепляет электронный документооборот между работодателем, медицинскими организациями, государственными органами и другими ведомствами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кабмин перечислил регионам 18,5 млрд рублей на детские выплаты

— Молодые семьи смогут получить выплаты на покупку жилья комфорткласса

— Минтруд обещает россиянам реальный рост пенсий