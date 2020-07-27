Эксперты рассказали, поднимется ли евро к отметке 90 рублей

Опрошенные РИА «Новости» эксперты сделали прогнозы по изменению курса евро в ближайшем будущем.

В понедельник, 27 июля, евро торговался около 84 рублей, а на «Форексе» европейская валюта обновила максимумы с сентября 2018 года, поднявшись до 1,1764 доллара.

Как считает аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов, евро, скорее всего, не вырастет к отметке 90 рублей, но доллар может немного отыграть позиции после заседания ФРС, которое пройдет в среду, 29 июля.

«Мы бы не стали говорить о курсе евро около 90 рублей в ближайшей перспективе. Напротив, в августе рубль может вернуться к укреплению и немного поправить свое положение к евро», — отметил он.

В настоящее время рост курса евро к рублю продиктован событиями на международном валютном рынке, уверен глава департамента инвестиционного анализа и обучения компании «Универ-капитал» Андрей Верников. При этом доллар ослабел из-за того, что в США неблагоприятная ситуация с коронавирусом. В Европе же она более спокойная. Кроме того, инвесторы выбирают евро, так как есть основания ожидать сильной инфляции доллара.

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