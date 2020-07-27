Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий рейтинг.

При составлении рейтинга были использованы данные статистики стран Европы о ценах на бензин АИ-95 по состоянию на конец мая и начало июля 2020 года.

Первое место занял Люксембург, где цены на топливо относительно невысокие, а доходы населения одни из самых больших в Европе. В этой стране можно приобрести максимальное количество бензина (3267,6 л) на среднюю зарплату.

Россия заняла двадцатую строчку. Согласно рейтингу, граждане могут на свои среднемесячные зарплаты купить около 924 литров 95-го бензина.

На последнем месте оказалась Украина, «где низкие цены сочетаются со скромными заработками». Жители страны могут приобрести только 395,1 литров топлива на среднюю зарплату.

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