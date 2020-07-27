Минфин предложил поднять минимальные цены на шампанское в рознице
Министерство финансов предложило поднять минимальную розничную цену на игристое вино в России до 169 рублей за бутылку объемом 0,75 литра. Проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Если проект приказа вступит в силу, то минимальные цены на шампанское поднимутся на 3% с 164 рублей до 169 рублей с 1 января 2021 года.
Ранее в Минфине предложили повысить минимальные розничные цены на коньяк и водку в следующем году.
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