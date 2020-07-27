Российские туроператоры отмечают шквальный спрос на отдых в Танзании

Генеральный директор компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что в туристические компании начал поступать шквал звонков от туристов, желающих поехать в Танзанию. Об этом сообщает РИА «Новости».

На прошлой неделе стало известно, что Россия с 1 августа возобновляет авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.

По словам Арутюнова, его компания отправляла туристов в Танзанию и до пандемии.

«После того как стало известно, что в список стран, с которыми было разрешено авиасообщение, попала Танзания, количество звонков, даже несмотря на выходные дни, многократно увеличилось», — рассказал он.

Гендиректор турфирмы добавил, что путешественники активно интересуются этим направлением, есть те, кто уже бронирует туры, заказывает билеты и наземное обслуживание.

При этом он отметил, что спрос на эту страну еще не отразился в реальных продажах, однако о нем можно уже говорить как о шквальном.

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