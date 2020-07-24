Набиуллина назвала нецелесообразным хеджирование цен на нефть в РФ

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что хеджирование цен на нефть по примеру Мексики для России является нецелесообразным решением, передает ТАСС.

По ее словам, Банк России не поддерживает идею копирования мексиканского опыта и считает, что действующее в России бюджетное правило вполне выполняет свою функцию.

Набиуллина пояснила, что добыча и экспорт нефти в Мексике в разы меньше, чем в России. Рынки хеджирования могут просто не позволить осуществить хеджирование всех объемов российских энергоносителей.

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