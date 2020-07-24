Центробанк России снизил ключевую ставку до 4,25%

Центральный Банк России по итогам заседания совета директоров снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, ЦБ сузил прогноз по падению ВВП России в текущем году до 4,5-5,5% с прежних 4-6%.

Регулятор изменил ожидаемый коридор по росту экономики в следующем году — до 3,5-4,5%, в 2022 году — до 2,5-3,5%.

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