Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
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Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства.
В случае принятия проекта, они будут направлены из резервного фонда Минтруду, который затем распределит их регионам.
Отмечается, что нововведение направлено на обеспечение софинансирования выплат всем нуждающимся семьям с детьми.
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