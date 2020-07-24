Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства.

В случае принятия проекта, они будут направлены из резервного фонда Минтруду, который затем распределит их регионам.

Отмечается, что нововведение направлено на обеспечение софинансирования выплат всем нуждающимся семьям с детьми.

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