В Ростуризме рассказали подробности получения кэшбека за туры

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что россияне смогут получить возврат части средств за туры в регионы России до конца 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что участниками программы станут все регионы страны. По ее словам, для наиболее популярных направлений, например Крым и Краснодарский край, с октября будут доступны поездки со скидкой.

Программа, как уточнила Догузова, предусматривает покупку как пакетных туров, так и отдельно проживания, если туристы собираются следовать к месту отдыха самостоятельно.

Глава Ростуризма добавила, что данная программа стартует с августа и до конца 2020 года. Возврат средств будет осуществлен в срок до пяти дней на карту «Мир» туристов. Догузова заключила, что россияне, которые не являются владельцами данной карты, могут оформить ее бесплатно.

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