Минфин оценил сроки возвращения к действующей бюджетной политике после пандемии

Эффективность принятых в России антикризисных мер позволяет думать о скором возвращении к обычной жизни, в том числе в области бюджетной политики, сообщается на сайте российского министерства финансов.

«Россия исходит из необходимости возвращения к соблюдению действующих «бюджетных правил» с 2022 года», — указано в сообщении.

При этом 2021 год рассматривается как переходный период.

Минфин также отмечает, что благодаря «относительно высокой действенности» принятых в России мер, сокращение экономики страны будет «не таким глубоким», а ее восстановление произойдет быстрее, чем в некоторых других государствах.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Потребительский спрос в России восстанавливается

— Путин заявил, что решения по борьбе с кризисом «попали в точку»

— Мишустин рассказал о плане по восстановлению экономики России