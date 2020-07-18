Правительство выделит экспортерам средства на сертификацию продукции

Экспортеры российских товаров получат субсидии на сертификацию продукции для внешних рынков, сообщается на сайте правительства России.

Производители продукции для экспорта смогут компенсировать до 50% своих затрат на приведение товаров в соответствие с требованиями рынка, на который они поставляются, а экспортерам возместят до 80% расходов на сертификацию продукции, указано в сообщении.

На данные цели планируют выделить более 450 млн руб., сообщает правительство. Субсидии являются мерой поддержки экспортеров и производителей на фоне кризиса из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, мера позволит упростить выход российских компаний на зарубежные рынки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Спасательный круг: как бизнес переживает пандемию

— Ожидаемый провал: экспорт газа из России установил антирекорд

— Россия готова начать экспорт антисептиков, масок и дезинфекторов в США и Китай