Европа не смогла договориться по бюджету
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Представители стран-лидеров ЕС провели первый день саммита в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.
Однако по результатам они не смогли согласовать вопрос формирования бюджета на период с 2021 по 2027 годы.
Представитель совета Евросоюза подтвердил агентству эту информацию. Он также предположил, что к переговорам нужно вернуться «с новыми силами».
«Соглашения пока нет. Всем нужна пауза», — сказал он.
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