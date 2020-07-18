Европа не смогла договориться по бюджету

Представители стран-лидеров ЕС провели первый день саммита в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.

Однако по результатам они не смогли согласовать вопрос формирования бюджета на период с 2021 по 2027 годы.

Представитель совета Евросоюза подтвердил агентству эту информацию. Он также предположил, что к переговорам нужно вернуться «с новыми силами».

«Соглашения пока нет. Всем нужна пауза», — сказал он.

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