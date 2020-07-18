S&P прогнозирует рейтинг РФ на уровне BBB

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) опубликовало прогноз, согласно которому России присвоен долгосрочный рейтинг на инвестиционном уровне BBB-.

Кроме того, говорится, что прогноз стабильный.

В пресс-релизе агентства уточняется, что на изменения в российской экономике повлияли сокращение нефтедобычи в рамках ОПЕК+, снижение нефтяных цен, а также пандемия коронавируса.

Так, агентство ожидает снижение экономики России в 2020 году на 4,8%. По мнению аналитиков, преодолеть потрясение помогут уровни внешнего и внутреннего баланса, гибкий обменный курс, а также сильная политическая основа.

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