Мировые цены на нефть вновь падают

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Цены на нефть почти всех эталонных марок вновь снижаются. Об этом сообщает «Интерфакс».

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent опустились на 0,35%, до $43,22 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август подешевели на 0,22%, до $40,66 за баррель.

Как предполагают эксперты AxiCorp, падение происходит из-за опасений по поводу возможного негативного влияния пандемии коронавируса и потенциального роста добычи в США.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

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