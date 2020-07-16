Путин рассказал о проблемах с безработицей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на российском рынке труда сохраняются трудности, передает «Интерфакс».

В ходе совещания по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов президент заявил, что в России на данный момент насчитывается около 3 млн безработных.

Путин подчеркнул, что многие предприятия уже вернулись к режиму работы, который был до введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что по предварительным данным безработица в июне выросла до 6,3%. Он добавил, что согласно Общенациональному плану действий выйти на докризисный уровень по этому показателю планируется к концу 2021 года.

По данным Росстата, в мае безработица в стране увеличилась на 6,1%.

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