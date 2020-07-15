Цена на авиабилеты в Крым снизилась на 16%

Средняя цена авиабилетов в Крым снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет пресс-служба министерства курортов и туризма полуострова.

«Рекордное снижение цен на авиабилеты в Симферополь произошло из Тюмени и Омска – 37% и Уфы – 31%», — говорится в сообщении.

Сейчас средняя стоимость билета составляет 11 334 рублей.

В то же время на 16% вырос спрос. Чаще всего бронирования поступают из Москвы и Санкт-Петербурга.

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