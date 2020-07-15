Россия настаивает на строгом выполнении сделки ОПЕК+

Министерство энергетики России настаивает, чтобы условия сделки ОПЕК+ было полностью выполнены всеми участниками. Об этом заявил министр Александр Новак, цитирует ТАСС.

Новак, выступая перед началом видеозаседания мониторингового комитета ОПЕК+, подчеркнул, что новый этап реализации не снимает со стран-участниц ответственности по компенсации несокращенных в мае - июне объемов.

«Особое значение в этом контексте приобретает строгое соблюдение достигнутых договоренностей между странами - участницами ОПЕК+», — отметил он.

Также Новак добавил, что РФ поддерживает ослабление объемов сокращения добычи в ОПЕК+ в августе до 7,7 млн баррелей в сутки. По его мнению, такое незначительное сокращение соответствует актуальным рыночным тенденциям и позволят избежать волатильности.

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