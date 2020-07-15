ФАС возбудила дело против Tele2 за повышение тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против оператора сотовой связи Tele2 за повышение тарифов во время пандемии, передает ТАСС.

Как пояснили в ведомстве, Tele2 необоснованно повысила тарифы на сотовую связь в среднем на 10% и не поставила в известность ФАС.

Кроме того, компания не отреагировала на предупреждение службы, направленное в начале июня, и не выполнила требования по возвращению цен к уровню до 12 мая 2020 года.

На основании этого ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства.

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