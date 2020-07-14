Бундестаг попросил США отказаться от санкций против «Северного потока — 2»

Председатель комитета Бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст направил письмо ряду политических деятелей США с призывом отказаться от мер, которые будут препятствовать строительству и эксплуатации газопровода «Северный поток — 2», передает Süddeutsche Zeitung.

Эрнст обратился к спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, главам ряда комитетов Конгресса и инициаторам законопроекта по расширению санкций в отношении «Северного потока - 2».

«Европа ожидает, что вы будете уважать решения, которые были приняты внутри ЕС демократическим путем», — написал он.

Эрнст предупредил, что вмешательство Вашингтона подрывает трансатлантическое партнерство и наносит ущерб репутации США и американской экономики в Европе.

Ранее стало известно, что США планируют ввести еще ряд санкций в отношении газопровода.

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