Мигель Маркарянц возглавил дирекцию розничного бизнеса ПСБ

Мигель Маркарянц назначен руководителем дирекции розничного бизнеса ПСБ, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru» во вторник, 14 июля

На данной позиции он будет отвечать за развитие и повышение эффективности розничного бизнеса ПСБ, внедрение технологичных моделей продаж и усиление позиций банка в условиях цифровой трансформации рынка.

Отмечается, что дирекция розничного бизнеса является новым структурным подразделением ПСБ. Оно объединяет комплексную разработку кредитных, сберегательных и расчетных продуктов для клиентов-физлиц и систему управления продажами.

Для ПСБ розничный бизнес является одним из приоритетов. Банк планирует существенно нарастить клиентскую базу, увеличить долю рынка и повысить прибыльность розничного направления. Это потребует новых подходов к управлению бизнес-процессами, выстраивания технологичных моделей продаж, обновления продуктового предложения с учетом «цифровых» потребительских привычек.

«Опыт и экспертиза Мигеля Маркарянца будут способствовать достижению амбициозных целей в розничном бизнесе ПСБ», — отмечается в пресс-релизе.