Работающие на удаленке сотрудники смогут запросить компенсацию

Министерство труда и социальной защиты России одобрило проект поправок об удаленном режиме работы в Трудовой кодекс, которые гарантируют сотрудникам компенсацию расходов на электроэнергию. Об этом сообщают «Известия».

По словам первого зампреда комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко, работающие из дома сотрудники получат право запросить возмещение затрат на электроэнергию и амортизацию личного компьютера.

Как уточняется, законопроект должен поспособствовать улучшению отношений между работодателем и сотрудником в современных условиях.

Авторами инициативы стала группа депутатов и сенаторов, в числе которых были председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Документ был внесен в нижнюю палату парламента 16 июня.