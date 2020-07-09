Азербайджан выполнил обязательства сделки ОПЕК+ на 100,1%

Азербайджан полностью выполнил свои обязательства по сделке ОПЕК+. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго республики.

В июне добыча нефти в стране была снижена на 164,2 тыс. б/с.

«С учетом обязательств страны по сокращению в мае добычи нефти на 164 тыс. б/с от показателя октября 2018 года, страна выполнила свои обязательства по сделке ОПЕК+ на 100,1%», — заявили в министерстве.

Так, в июне добыча нефти на блоке Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) составила 434,7 тыс. б/с, а месторождений, разрабатываемых компанией SOCAR, и совместными предприятиями и операционными компаниями, работающими на суше — 119,1 тыс. б/с.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

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