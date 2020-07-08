Байден пообещал ввести ограничения против товаров из России

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с предложением ввести целевые ограничения на импорт из России и Китая. Об этом говорится в плане по реформе цепочек поставок товаров в США и их союзникам, размещенном на сайте кандидата.

По словам политика, данные страны, «представляют угрозу национальной безопасности». Байден выразил мнение, что «для защиты критически важных инфраструктуры и поставок» необходимо снижать зависимость от китайского и российского импорта.

Как отметил демократ, США и их союзники «не должны зависеть от поставок критически важных товаров из таких стран, как Китай и Россия».

Байден также считает, что компаниям нужно планы на случай сбоя в поставках важной продукции.