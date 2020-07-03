Российские туристы рассказали, готовы ли они тратиться на путешествия

Россияне рассказали, готовы ли они тратить деньги на путешествия в данное время. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос сервиса путешествий «Туту.ру».

В исследовании принимали участие три тысячи человек.

По словам каждого второго респондента (51%), отпуск планировать не на что – накоплений нет, все деньги потрачены. Еще 19% рассказали, что сбережений хватает только на поездки по области. У 15% опрошенных денег на путешествия достаточно, и они ждут, когда откроются нужные направления, а 4% уже купили билет или запланировали тур.

8% сообщили, что их доходы позволяют бронировать билеты и покупать туры без накоплений. 3% респондентов заявили, что будут брать кредит на отпуск.

Отмечается, что после отмены ограничений в Москве был резкий скачок спроса на курортные города. Количество бронирований возросло в полтора раза по сравнению с первой неделей июня. Москвичи начали активно покупать билеты в Крым, Анапу, Сочи и Минводы.

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