В Крым отправился первый поезд из Кисловодска
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Из Кисловодска впервые отправился поезд в Крым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу города-курорта.
Поезд из Кисловодска в Симферополь отправился в 12.40 мск.
Отмечается, что поезд по данному маршруту будет отправляться раз в три дня с 1 июля по 1 ноября. Время в пути составит 21 час 40 минут.
Запуск поезда планировался еще в апреле, однако на фоне пандемии коронавируса пришлось отложить сообщение между курортами.
Железнодорожное движение по Крымскому мосту было открыто 23 декабря 2019 года. В открытии принимал участие президент России Владимир Путин.
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