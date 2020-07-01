В Крым отправился первый поезд из Кисловодска

Из Кисловодска впервые отправился поезд в Крым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу города-курорта.

Поезд из Кисловодска в Симферополь отправился в 12.40 мск.

Отмечается, что поезд по данному маршруту будет отправляться раз в три дня с 1 июля по 1 ноября. Время в пути составит 21 час 40 минут.

Запуск поезда планировался еще в апреле, однако на фоне пандемии коронавируса пришлось отложить сообщение между курортами.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту было открыто 23 декабря 2019 года. В открытии принимал участие президент России Владимир Путин.

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