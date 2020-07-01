В России стартовали выплаты на детей до 16 лет

Россиянам стала доступна единовременная выплата в размере 10 000 рублей на детей в возрасте до 16 лет. Об этом пишет РИА «Новости».

«Установлено, что выплаты начинаются с 1 июля», — рассказали в пресс-службе Минтруда РФ.

Благодаря алгоритмам электронного обмена данными родителям не придется вновь подавать заявление. Сумма будет начислена автоматически на основании уже имеющихся у Пенсионного фонда данных. Они были собраны в процессе выплаты июньских пособий.

Соответствующее распоряжение о выплатах дал президент России Владимир Путин, после чего премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении пособий семьям с детьми до 16 лет.