В России открылись 67 регионов для туризма
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В России начинается массовый туристический сезон после снятия основных ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, с 1 июля для путешествий открываются 67 российских регионов.
В большинстве регионов уже не нужна справка при заселении в отелей или санаторий, однако остаются действовать общие правила безопасности.
При этом в Ростуризме отмечают, что ситуация, связанная с эпидемиологической безопасностью в стране, меняется быстро, поэтому стоит следить за актуальной информацией по тем или иным регионам.
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