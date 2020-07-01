В России открылись 67 регионов для туризма

В России начинается массовый туристический сезон после снятия основных ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, с 1 июля для путешествий открываются 67 российских регионов.

В большинстве регионов уже не нужна справка при заселении в отелей или санаторий, однако остаются действовать общие правила безопасности.

При этом в Ростуризме отмечают, что ситуация, связанная с эпидемиологической безопасностью в стране, меняется быстро, поэтому стоит следить за актуальной информацией по тем или иным регионам.

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