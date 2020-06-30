Источник: PayPal остановит внутренние переводы по РФ

Международная платежная система PayPal прекращает внутренние переводы по России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник уточнил, что такое решение принято в рамках смены бизнес-модели работы на территории России.

Так осуществлять денежные переводы внутри страны с помощью PayPal нельзя будет с августа.

Источник добавил, что при этом офис в Москве сохранится. Новая бизнес-модель предполагает фокус на трансграничных операциях пользователей.

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