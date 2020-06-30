Безработица в Японии выросла до максимума за три года

В мае текущего года безработица в Японии выросла до рекордного значения за три года, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Так, с учетом сезонных колебаний уровень безработицы в Японии в мае вырос до 2,9%, что на 0,3 пункта выше апрельского показателя.

Такой уровень безработицы является самым высоким для Японии с мая 2017 года.

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