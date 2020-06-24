МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год
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Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свои прогнозы на 2020 год, передает РИА «Новости».
Так, мировой ВВП по итогам 2020 года упадет на 4,9%, а не на 3%, как предсказывалось ранее.
По прогнозу МВФ, ВВП России в текущем году упадет на 6,6%, а не на 5,5%.
ВВП США сократится сразу на 8%, а не на 5,9%.
В то же время, по новому прогнозу, ВВП еврозоны упадет на 10,2%, а не на 7,5%.
При этом ВВП Китая вырастет на 1%, хотя ранее прогнозировался рост на 1,2%.
Также МВФ повысил прогноз средних цен на нефть в 2020 году на $0,57, до $36,18 за баррель.
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