Более 270 млрд рублей выделят на новые выплаты на детей до 16 лет
На новые единовременные выплаты на детей до 16 лет выделят свыше 270 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.
В министерстве заявили, что в стране более 27 млн детей в таком возрасте.
«На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено более 274 млрд руб.», — цитирует пресс-служба министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.
В ведомстве уточнили, что для тех родителей, кому еще не была предоставлена такая выплата, возможность подачи заявления на ее получение сохраняется до 1 октября. В данном случае ранее введенные выплаты и новая дополнительная выплата будут направлены единой суммой.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к нации сообщил, что в июле граждане снова получат детские выплаты в рамках поддержки населения на фоне пандемии коронавируса.
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