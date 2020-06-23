Банк России: нулевой процентной ставки в обозримом будущем не будет
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Зампредседатель Банка России Алексей Заботкин заявил, что регулятор не намерен в обозримом будущем сокращать ключевую процентную ставку в стране до нулевого уровня, передает РИА «Новости».
«У нас еще не нулевая ставка. И, мне кажется, в обозримом будущем мы к нулевой ключевой ставке не придем», — сказал Заботкин.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не ожидает перехода к отрицательным реальным ставкам в ближайшие 12 месяцев.
19 июня Банк России снизил ключевую ставку в стране до исторического минимума — 4,5%.
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