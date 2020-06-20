Johnson & Johnson перестанет продавать косметику, высветляющую кожу

Американская компания Johnson & Johnson перестанет продавать крема, высветляющие кожу, в Азии и на Ближнем Востоке, пишет издание The New York Times.

«Дискуссии последних недель показали, что некоторые названия наших продуктов... производили впечатление, что светлая и белая кожа лучше, чем ваш естественный оттенок кожи», — заявили в компании.

Речь идет о продуктах Neutrogena Fine Fairness и Clear Fairness.

Johnson & Johnson также добавила, что секрет красоты кожи в ее здоровье.

Дискуссия о расовой дискриминации возобновилась в США после убийства полицейскими чернокожего американца Джорджа Флойда.

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