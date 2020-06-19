Собянин призвал продлить удаленную работу
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Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия-1» попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников.
По словам градоначальника, опасность заражения коронавирусом все еще есть. По это причине лучше, чтобы в офисах находились как можно меньшее количество человек.
Мэр отметил, что «удаленку» стоит сохранить на ближайшие недели, а, может, и на несколько месяцев.
Депутаты, как рассказал Собянин, рассматривают изменения к трудовому законодательству, которые пропишут условия и технологии дистанционной работы.
Ранее стало известно, что в Госдуму внеcен законопроект, регулирующий удаленную работу.