Собянин призвал продлить удаленную работу

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия-1» попросил столичных работодателей продлить удаленный режим работы для сотрудников.

По словам градоначальника, опасность заражения коронавирусом все еще есть. По это причине лучше, чтобы в офисах находились как можно меньшее количество человек.

Мэр отметил, что «удаленку» стоит сохранить на ближайшие недели, а, может, и на несколько месяцев.

Депутаты, как рассказал Собянин, рассматривают изменения к трудовому законодательству, которые пропишут условия и технологии дистанционной работы.

Ранее стало известно, что в Госдуму внеcен законопроект, регулирующий удаленную работу.