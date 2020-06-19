Верховный суд Нидерландов принял жалобу России по делу ЮКОСа
Верховный суд Нидерландов принял на рассмотрение кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги по делу ЮКОСа, сообщается на сайте Минюста РФ.
Речь идет о решении, согласно которому Россия должна выплатить по иску бывших акционеров топливной компании $57 млрд.
Как отмечается на сайте ведомства, Верховный суд рассмотрит по существу приведенные российской стороной доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных апелляционной инстанцией при толковании положений международного права, а также о неправомерном отказе принять во внимание доказательства мошенничества экс-акционеров ЮКОСа.
В Минюсте заверили, что Россия будет последовательно отстаивать свои интересы как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях.
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