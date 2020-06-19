Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск.

Таким образом, североморский эталон достиг $42,53 за баррель.

Июльские фьючерсы марки WTI подорожали на 3,4%. Баррель торгуется по $40,17.

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