Цена нефти Brent поднялась выше $42 за баррель
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе выросла на 2,4%. Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 16.45 мск.
Таким образом, североморский эталон достиг $42,53 за баррель.
Июльские фьючерсы марки WTI подорожали на 3,4%. Баррель торгуется по $40,17.
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