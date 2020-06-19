Саммит ЕС согласовал продление экономических санкций против России

Главы государств и правительств стран Евросоюза одобрили на онлайн-саммите продление экономических санкций против России после обсуждения хода реализации Минских соглашений, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает ТАСС.

Срок действия нынешних ограничительных мер истекает 31 июля. Саммит ЕС одобрил их продление на полгода.

«Канцлер Меркель и президент Макрон проинформировали лидеров о реализации Минских соглашений, и теперь мы можем перейти к процедуре продления санкций», — заявил Мишель на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита.

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