Базовый сценарий Центробанка не предусматривает вторую волну COVID-19
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Базовый макроэкономической сценарий Банка России не включает в себя риска второй волны распространения новой коронавируной инфекции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает ТАСС.
Экономические последствия второй волны COVID-19 будут меньше, так как экономическая система уже адаптировалась к подобным рискам, считает Набиуллина.
Глава Центробанка подчеркнула, что решения будут приниматься в зависимости от развития ситуации.
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