Базовый сценарий Центробанка не предусматривает вторую волну COVID-19

Базовый макроэкономической сценарий Банка России не включает в себя риска второй волны распространения новой коронавируной инфекции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает ТАСС.

Экономические последствия второй волны COVID-19 будут меньше, так как экономическая система уже адаптировалась к подобным рискам, считает Набиуллина.

Глава Центробанка подчеркнула, что решения будут приниматься в зависимости от развития ситуации.

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