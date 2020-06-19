РЖД проанализировали более сотни отечественных решений в рамках импортозамещения ПО

«Российские железные дороги» последовательно уделяют большое внимание цифровой трансформации и внедрению отечественных технологических разработок, заявил Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко на совещании, в котором приняли представители Минкомсвязи, Минтранса, Федеральной антимонопольной службы, государственных компаний, реализующих программы по импортозамещению, и участники российского ИТ-рынка.

«Президент поручил уделить пристальное внимание поддержке спроса на продукцию отечественных ИТ-компаний. Правительство готовит дополнительные меры по стимулированию развития ИТ-отрасли, которые войдут в национальный план восстановления экономики», – заявил Дмитрий Чернышенко.

О программе поддержки системной цифровой трансформации госкомпаний с использованием российского программного обеспечения рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин.

«Минкомсвязь России подготовила методические рекомендации по системной цифровой трансформации госкомпаний на основе лучших мировых практик. В настоящий момент несколько ведущих компаний страны, в том числе РЖД и Почта России, участвуют в их апробации. Доработанную методику цифровой трансформации мы представим для обсуждения и использования уже в третьем квартале этого года. В качестве дополнительной меры поддержки Минкомсвязь вместе с банками разрабатывает программу льготного кредитования компаний для внедрения новых цифровых решений», – сообщил Максим Паршин.

В свою очередь, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров сказал, что «Российские железные дороги» реализуют политику импортозамещения с учетом требований по обеспечению безопасности и экономической эффективности работы компании.

По его словам, результатом работы по каждой частной задаче должно стать создание информационного продукта нового качества, конкурентного не только в России, но и на внешних рынках.

«Каждый продукт должен иметь качественно новые функциональные свойства и показатели по всем основным составляющим – оборудованию, системному и прикладному программному обеспечению. Представляется логичным переходить от политики «прямого замещения» к политике «планового развития» систем с использованием отечественных разработок. На прикладном уровне внутри компании эту работу мы совмещаем с совершенствованием внутренних управленческих и технологических процессов и построением сквозных процессов», – отметил Белозёров.