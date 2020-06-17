Цена бензина Аи-95 на бирже обновила исторический максимум

Цена бензина марки Аи-95 достигла 56,75 тыс. рублей за тонну, обновив исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Такой показатель побил прошлый рекорд, состоявшийся в 2018 году, когда марка стоила 56,08 тыс. рублей за тонну.

Стоимость топлива марки «Регуляр-92» выросла 24%, достигнув отметки в 49,77 тыс. рублей за тонну.

Ранее стало известно, что кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода автомобилей с бензина на газ.