В Госдуме предложили альтернативу сокращению новогодних каникул

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с «Известиями» заявил, что не поддерживает предложение сократить новогодние каникулы в 2021 году.

По его словам, лишать граждан возможности поехать куда-то на зимние выходные несправедливо. Нилов напомнил, что многие россияне будут вынуждены провести летние отпуска дома из-за пандемии коронавируса и ограничений.

Взамен он предложил ввести четыре обязательных дня в качестве выходных, например 31 декабря, а также 1, 2 и 3 января. Остальные выходные дни Нилов предложил присоединить к оплачиваемому отпуску. Граждане, по его словам, смогут сами выбирать, когда их использовать.

Ранее стало известно, что в Совфеде предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году в качестве компенсации дней, когда россияне не работали из-за коронавируса в 2020 году.

В проекте закона предлагается сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января. То есть жители России будут отдыхать с 1 по 3 января.

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