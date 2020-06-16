Законопроект об удаленной работе будет рассмотрен 22 июня

Совет Госдумы рассмотрит законопроект об урегулировании удаленной работы на заседании 22 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

Проект закона уже направлен в комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов. Он предполагает регулирование трудовых отношений с учетом развития цифровой экономики и повсеместного применения современных технологий.

Согласно поправкам, в Трудовой кодекс России вводится понятие удаленной работы, временной удаленной работы и комбинированной удаленной работы. Кроме того, расширяются гарантии для тех, кто работает дистанционно, пересматривается учет рабочего времени.

Ранее стало известно, что соответствующий законопроект внесли в Госдуму председатель ГД Вячеслав Володин, спикер СФ Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов.