Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ

Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Таким образом, кабин возьмет на себя 60% расходов на переоборудование. Еще 30% будут оплачены за счет дочерней компании Газпрома — «Газпром газомоторное топливо». Автовладельцу останется заплатить только 10%.

Как пояснил Новак, использование газомоторного топлива может быстро снизить затраты владельцев автомобилей на бензин и дизель на 60–65%.

Ранее замглавы Минэнерго Анатолий Яновский заявил, что мировой рынок газа восстановится быстрее, чем нефтяной.