Большинство российских компаний намерены сохранить «удаленку»

Большая часть российских компаний (74%) планирует и дальше использовать дистанционный формат работы. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование аналитического центра «Битрикс24».

Как отмечается, почти 60% работодателей намерены перевести на «удаленку» лишь часть сотрудников, при этом готовы разрешить всем работать из дома только 15%.

Плюсами дистанционной работы называются экономия времени на дорогу, сокращение расходов на питание и отсутствие затрат на аренду офисов. Среди минусов — отсутствие реального общение с сотрудниками и контроля их работы.

Исследование проводилось в России среди 625 компаний с 8 по 11 июня.

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