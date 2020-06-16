Большинство российских компаний намерены сохранить «удаленку»
Большая часть российских компаний (74%) планирует и дальше использовать дистанционный формат работы. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование аналитического центра «Битрикс24».
Как отмечается, почти 60% работодателей намерены перевести на «удаленку» лишь часть сотрудников, при этом готовы разрешить всем работать из дома только 15%.
Плюсами дистанционной работы называются экономия времени на дорогу, сокращение расходов на питание и отсутствие затрат на аренду офисов. Среди минусов — отсутствие реального общение с сотрудниками и контроля их работы.
Исследование проводилось в России среди 625 компаний с 8 по 11 июня.
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