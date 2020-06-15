Компании Турции должны «Газпрому» 2 млрд долларов

Ряд турецких компаний задолжали «Газпрому» в общей сложности около 2 млрд долларов. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как уточняется, должниками стали семь частных предприятий. Все они заключили с «Газпромом» сделки на закупку природного газа в формате take-or-pay.

Отмечается, что в предыдущем году они взяли менее 15% от оговоренных объемов и не смогли выполнить свои платежные обязательства.

Теперь они пытаются избежать решения вопроса в судебном порядке и находятся на стадии переговоров с «Газпромом». Не исключено, что к решению проблемы подключится Турция, потому что частным компаниям будет не под силу самостоятельно погасить долг.