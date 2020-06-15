Хуснуллин опроверг информацию о застройке зеленой зоны МГУ

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что охраняемая зеленая зона рядом с МГУ им. М.В. Ломоносова не будет отдана под застройку жилья, сообщает РБК, принадлежащее Григорию Березкину.

«Зеленая зона, которая непосредственно входит в парк, она застраиваться не будет, она сохраняется как парк», — сказал Хуснуллин.

По его словам, под застройку будет отдана территория рядом с университетом, где располагаются гаражи, автосервисы и помойки. На их месте спроектируют дорогу и общежития.

Ранее о планируемой застройке сообщили студенты из «Инициативной группы МГУ». По их словам, около 20 тыс. квадратных метров жилья могут быть построены в зеленой зоне рядом с университетом.